انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بالشرقية

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انطلاق الحملة القومية لتحصين رؤوس الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، بجميع الوحدات البيطرية المنتشرة بمراكز وقرى المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.





وأكد محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة والإعلان عنها وتوعية المواطنين بأهمية التحصين ودوره فى حماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها، مناشدا المربين بسرعة الاستجابة للفرق الطبية والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مثل هذه الأمراض المعدية التى تؤثر بالسلب على تنمية الثروة الحيوانية.

وصرح الدكتور إبراهيم محمد متولى مدير مديرية الطب البيطرى بالشرقية، بأنه تم تكليف 180 لجنة طبية وقائية ثابتة ومتحركة ومزودة بكل التجهيزات والأدوات واللقاحات اللازمة وتشكيل 23 لجنة للمتابعة وتذليل العقبات لنجاح الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

وأضاف مدير المديرية، أن لجان الارشاد البيطرى تقوم بتوعية المواطنين للإقبال على لجان التحصين المنتشرة بالقرى والتوابع على مستوى المحافظة، لتحصين ماشيتهم حتى تحقق الحملة أهدافها المرجوة، الأمر الذى يعود بالنفع على مربى الماشية وصغار المزارعين، للحفاظ على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض وزيادة إنتاجيتها.