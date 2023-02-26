القوى العاملة: برنامج إلكترونى استرشادى لحصر وتدريب ذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - وقال حسن شحاتة، إن هذا البرنامج هدفه تسهيل عملية الحصر والمتابعة والتشغيل، والتواصل مع المنشآت، وراغبى العمل من ذوى الهمم، وذلك فى إطار خطة الوزارة لإعداد قاعدة بيانات الكترونية حديثة لذوى الهمم.

وأضاف أن البرنامج هدفه حصرهم وتدريبهم، لدمجهم فى سوق العمل تنفيذا لتوجيهات عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ووعد الوزير، مديرى المديريات بأنه خلال أيام قليلة سيتم توفير كل الإمكانيات لتطوير آليات التعامل إلكترونيا مع هذه المنظومة الجديدة وغيرها، تماشيا مع خطة الوزارة نحو عالم الرقمنة.

وأعلنت الوزارة، فى بيان لها، اليوم الأحد، أن مديرياتها، ومكاتبها المختصة فى المحافظات، وخلال الأسابيع الستة الماضية، حصرت 48% من إجمالى عدد المنشآت التى يزيد عدد عمالها على 20 عاملا.

كما رصدت الوزارة مدى استيفاء تعيين نسبة الـ5% لذوى الهمم فيها، وكذلك الأعداد المطلوب استيفاء تعيينها طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

وقالت الوزارة، إن عدد المنشآت التى تم حصرها حتى اليوم الأحد بلغت 11237 منشأة، يعمل بها مليون و801 ألفا 237 عامل، وذلك من إجمالى منشآت يبلغ عددها 23 ألفا و654 منشأة، من واقع بيانات التأمينات الإجتماعية.

وأضافت أن العدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوى الهمم فى هذه المنشآت التى تم حصرها حتى الآن يبلغ 89 ألفا و135 عاملا، وأن المعين منهم فقط 53 ألفا و818 عاملا، والمتبقى استيفائه للتعيين يبلغ 35 ألفا و317 عاملا.

وتابعت أنه على مدى الـ6 أسابيع الماضية تتواصل مديريات القوى العاملة مع المنشآت، ويجرى الآن عملية باقى الحصر.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير القوى العاملة حسن شحاتة اليوم الأحد، وللأسبوع السادس على التوالى مع مديرى مديريات القوى العاملة بالمحافظات، للاستمرار فى تنفيذ خطة الوزارة فى دمج ذوى الهمم، فى سوق العمل تنفيذا لتوجيهات عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وخلال اللقاء جدد وزير القوى العاملة، توجيهاته للإدارات المختصة وأجهزة الوزارة المعنية، والمديريات بسرعة الانتهاء من الحصر والتسجيل للمنشآت ونسب المعينين من ذوى الهمم والقدرات والنسب المتبقية للاستيفاء داخل المنشآت بالمحافظات، لدمجهم فى سوق العمل بعد تأهليهم وتدريبهم.

حضر اللقاء من محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، وخالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية للرعاية، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى، وحسين صبرى مستشار الوزير للمعلومات والتحول الرقمى، وأحمد إسماعيل مدير عام الإدارة العامة لشؤون المديريات.

كما حضر أيضا وهبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، وعبير فؤاد مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل، ومحمد كمال مدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات، وهدى قابيل مدير عام الإدارة العامة للنظم والتطبيقات، ومحمد عبد الفتاح مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامى، ورضا العربى المدير التنفيذى للوحدة المركزية للعمالة غير المنتظمة، وأيمن زكى مطور نظم بمركز المعلومات.