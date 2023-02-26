إعادة الوجه التاريخى.. تطوير الممشى السياحى فى بورسعيد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - رصدت كاميرا "دوت الخليج" أعمال تطوير المرحلة الأولى من الممشى السياحى بمحافظة بورسعيد بطول ١٩٠ متر مربع و تشمل إقامة أماكن جلوس للمواطنين بعدد ١٦ كرسى جارى تجهيزها ومسطحات خضراء، بحيث يمكن للمواطنين رؤية السفن مباشرة من خلال البوابات وسور الممشى المطور و ٨ أعمدة ديكورية.





ويتميز الممشى السياحى بموقع جغرافى فريد بحيث تمر من أمامه السفن العابرة لمجرى قناة السويس ويطل على 3 أبواب جمركية بميناء بورسعيد السياحى. وتتم أعمال التطوير على عدة مراحل تستهدف إعادة الوجه التاريخى والحضارى لبورسعيد بحيث يليق بمدخل إفريقيا الشمالى كما يتضمن التطوير توزيع أمثل للمسطحات الخضراء والأعمدة الديكورية والتحف الفنية ومقاعد الجلوس، مع التأكيد على التخطيط الدقيق للمساحات والمسافات ووضع فى الاعتبار التنظيم المرورى.

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