محافظ أسوان: البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الهوية البصرية

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم الأحد، بوفد وزارة الإسكان فى إطار التنسيق الجارى بين محافظ أسوان والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة للبدء فى تنفيذ مشروع الهوية البصرية.
وقال محافظ أسوان، إن المرحلة الأولى من المشروع بدأ العمل فيها فور صدور توجيهات رئيس الجمهورية، فى ختام أسبوع الصعيد فى ديسمبر من العام 2021 حيث لم تتجاوز فترة التنفيذ سوى أسبوعين، على الرغم من أنه كان مخططا لها 6 أشهر، بمشاركة المتطوعين من أعضاء هيئة تدريس وطلاب جامعة أسوان ومدارس الزخرفة والفنية الصناعية بمديرية التربية والتعليم.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية ستشهد استكمال تنفيذ أعمال مشروع الهوية البصرية فى مسارات الحركة السياحية، وكذلك الشوارع الداخلية والميادين والمناطق السكنية والشعبية، وخاصة بالمدن السياحية وهى أسوان وأبو سمبل وكوم أمبو وإدفو بجانب مدينة أسوان الجديدة، بالإضافة إلى إنشاء بوابات بمداخل المحافظة، وأيضاً للمحاور والكبارى على النيل مثل: كبارى أسوان الملجم، وخزان أسوان البديل، وكلابشة ودراو.
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