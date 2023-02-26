رئيس شركة مصر سيناء: المواطن السيناوى لم يجد رئيسا يهتم به مثل السيسى

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن ما يتم فى سيناء تنمية شاملة، لافتا إلى أن أسر الشهداء أول من سيستفيدون من التنمية.
وأوضح أن المواطن السيناوى والمواطن فى المحافظات الحدودية لم يجد على مر العصور رئيس يهتم به مثل الرئيس عبدالفتاح السيسى، منوها بأن مخطط التنمية سيتضمن مطروح والسلوم مع تنمية سيناء.
وأشار إلى أن ميناء العريش سيكون ميناء دولى وهو فى حد ذاته تنمية، من أجل تحمل السفن الكبيرة، مؤكدا أن الوضع فى سيناء تغير 180 درجة بعد مشروعات الطرق التى تتم، متابعا: "الأمور تتغير بشكل سريع".
وأكد أن الإرهاب الأسود انتهى تمام فى سيناء "كان فى إرهاب وأصبح من الماضى"، منوها إلى أنه لا يمر شهرين إلا ونجد تجمعات طبية لتقديم الخدمات للمواطنين فى سيناء.
وعن مشروعات المياه، أكد أنه تم إنشاء محطات لتحلية المياه إضافة إلى محطات المياه والصرف الصحى، مؤكدا أن هناك مبادرة من رجال الأعمال لزراعة الزيتون والعنب والخوخ فى سيناء.
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