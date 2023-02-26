أخبار مصرية

لماذا كانت التنمية في سيناء حتمية الفترة الماضية؟

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 فبراير 2023 03:30 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن «مصر كلها في السكان متجمعين على 60 ألف كيلو متر تقريبا، لكن سيناء لوحدها 60 ألف».

 

 

وأضاف: «على مدى سنين متعملش تنمية فيها لأن حجم التكلفة علشان تعمل بنية أساسية طرق ومحطات كهرباء وغيره، تكلفته عالية جدا ودا اللي أعاق التنمية الفترة اللي فاتت».

 

 

وأوضح: «اللي اتعمل في سينا كان ممكن نأجله اتكلفنا نحو ٥٠ إلى ٦٠ مليار دولار ، ولو كنا هنبدأ دلوقتي تنمية سيناء كانت التكلفة هتكون أضعاف، اللي فات كوم واللي جاي كوم تاني»

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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