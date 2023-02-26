السيسي: نخلي بالنا من سيناء ونموت علشانها (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 فبراير 2023 03:30 مساءً - قال الرئيس عبدألفتاح السيسى إن تضحيات أهإلى سيناء تستحق الشكر بالعمل والاهتمام وليس بالكلام، مشيرًا إلى معاناة المقأولين فى سيناء أثناء عملهم خلال السنوات الماضية نتيجة الإرهاب بالإضافة للإجراءات التى كانت تقوم بها الدولة من أجل التأمين.

وأضاف خلال تفقد مشروعات تنمية سيناء، اليوم الأحد: «اللى فات ده كوم واللى جأى كوم تاني، أوعوا تفتكروا إن إحنا بعد التضحية اللى قدموها أهإلى سيناء هنقول متشكرين بالكلام، لا هنقول متشكرين بالاهتمام والعمل».

وأوضح: «واللى هيقوم بالكلام ده أهإلى سيناء كشركات موجودة وأبنائها ولو احتاجنا يبقى فى شركات أخرى لا بأس، لكن أوعوا تفتكروا إننا هنرضى باللى كان موجود قبل كدا لا مش هيحصل».

وتابع: «أجهزة الدولة كلها بالكامل مطلوب تتواجد بكثافة أعلى، إحنا وأحد وإحنا مصريين دى بلدنا ودى أرضنا نخلى بالنا منها ونموت علشأنها».