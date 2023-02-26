القوى العاملة: برنامج إلكتروني استرشادي لحصر وتدريب وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 فبراير 2023 03:29 مساءً - ناقش الاجتماع الأسبوعي لوزير القوى العاملة حسن شحاتة، المنعقد صباح اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة ،مع مديري المديريات بالمحافظات،تصور ومشروع استرشادي ،أعدته الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بديوان عام الوزارة ،بالتعاون مع الإدارة المركزية للتشغيل بشأن برنامج إلكتروني مركزي لحصر العمالة من ذوي الهمم ،تمهيدا لإطلاقه،بعد اعتماده وتعميمه على جميع مديريات القوى العاملة..وقال الوزير حسن شحاتة أن هذا البرنامج هدفه تسهيل عملية الحصر والمتابعة والتشغيل،والتواصل مع المنشأت،وراغبي العمل من ذوي الهمم ،وذلك في إطار خطة الوزارة لإعداد قاعدة بيانات الكترونية حديثة لذوي الهمم،لحصرهم وتدريبهم ،لدمجهم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية،ووعد الوزير ،مديري المديريات بأنه خلال أيام قليلة سيتم توفير كافة الإمكانيات لتطوير آليات التعامل اليكترونيا مع هذه المنظومة الجديدة وغيرها،تماشيا مع خطة الوزارة نحو عالم الرقمنة..

وأعلنت" الوزارة "في بيان لها اليوم الأحد عن أن مديرياتها،ومكاتبها المختصة في المحافظات،وخلال الأسابيع الستة الماضية،قامت بِحصر 48 % من إجمالي عدد المنشأت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملا،راصدةً مدي استيفاء تعيين نسبة الـ5 % لذوي الهمم فيها،وكذلك الأعداد المطلوب إستيفاء تعينها طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة،وقالت أن عدد المنشآت التي تم حصرها حتى اليوم الأحد بلغت 11237 منشأة، يعمل بها مليوناً 801 ألفاً 237 عاملا،وذلك من إجمالي منشأت يبلغ عددها 23 الفاً و654 منشأة،من واقع بيانات التأمينات الإجتماعية،موضحة أن العدد المطلوب تعيينه لإستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشأت التي تم حصرها حتى الان يبلغ 89 ألفاً 135 عامل،وأن المُعين منهم فقط 53 ألفاً و 818 عاملا ،والمتبقي إستيفائه للتعيين يبلغ 35 الفاً و317 عاملا،وأكدت "الوزارة" انه على مدار الـ 6 أسابيع الماضية تتواصل مديريات القوى العاملة مع المنشأت ،ويجرى الان عملية باقي الحصر...جاء ذلك خلال إجتماع وزير القوى العاملة حسن شحاتة اليوم الأحد ،وللاسبوع السادس على التوالي مع مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات للإستمرار في تنفيذ خطة الوزارة في دمج ذوي الهمم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ..

وخلال اللقاء جدد وزير القوى العاملة توجيهاته للإدارات المختصة وأجهزة الوزارة المعنية ، والمديريات بسرعة الانتهاء من الحصر والتسجيل للمنشآت ونِسب المعينين من ذوي الهمم والقدرات والنسب المتبقية للاستيفاء داخل المنشآت بالمحافظات، لدمجهم في سوق العمل بعد تأهليهم وتدريبهم ..حضر اللقاء من الوزارة: محمد ابراهيم رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، وخالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية للرعاية، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وحسين صبري مستشار الوزير للمعلومات والتحول الرقمي،وأحمد إسماعيل مدير عام الادارة العامة لشؤون المديريات، وهبة احمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، وعبير فؤاد مدير عام الادارة العامة لمعلومات سوق العمل، ومحمد كمال مدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات، وهدى قابيل مدير عام الادارة العامة للنظم والتطبيقات، ومحمد عبد الفتاح مديرعام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي،ورضا العربى المدير التنفيذى للوحدة المركزية للعمالة غير المنتظمة، وأيمن زكي مطور نظم بمركز المعلومات .