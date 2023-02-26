خدمات متنوعة.. التحالف الوطنى يطلق قافلة ستر وعافية بقرية المعصرة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتخدم القافلة جميع الفئات، خصوصا الأسر الأولى بالرعاية، فهناك المدرسة الحقلية لإرشاد الفلاحين، إضافة إلى الكشف على الماشية. كما تتضمن القافلة عيادات طبية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، بخلاف القطاع الترفيهى من خلال كرنفال الأطفال وأنشطة ترفيهية وتقديم الهدايا، إضافة إلى إقامة معرض ملابس بأسعار مخفضة وتقديم المساعدات الغذائية. لمشاهدة فيديو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، حول قافلة ستر وعافية

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