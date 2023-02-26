أحمد آدم يسخر من شائعة بيع قناة السويس: أجمد هبدة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال ساخرا خلال حديثه فى برنامج "آدم شو"، المعروض عبر شاشة "الحياة": "فى منطاد صينى دخل المجال الجوى بتاع أمريكا من ناحية كندا، وقعد يلف فوق أمريكا 5 أيام كأنه بيتفسح ولا حد من الأمريكان خد باله كانوا فاكرينه قمر".

وتابع: "فى خبر تانى بقى بتاع قناة السويس، دى أجمد هبدة الأسبوع اللى فات، بيقولك مصر هتأجر قناة السويس 99 سنة، ومش فاهم ليه مش 100، دى محلات اللبس أكتر من كدا، المشكلة مش فى اللى طلع الإشاعة المشكلة فى اللى لسة بيصدق، 99 سنة".

وأردف: "يا راجل ده أنت لو أخدت شقة إيجار قديم بيعملوها 59 سنة، والعقد اللى طلع لو عقد بيشتروه من المكتبة مش هيبقى كدا، فين الشهود.. عقد ما يدخلش على عيل فى 5 ابتدائى، اجتهدو شوية فى الإشاعات.. مش كدا ده أنتوا بتآخدو فلوس كتير".