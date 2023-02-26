سيناء نبض وطن.. فيلم تسجيلى يستعرض تنمية أرض الفيروز (فيديو)

جدة - نرمين السيد - شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال حضوره اصطفاف المعدات المشاركة فى تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، فيلما تسجيليا بعنوان "سيناء نبض وطن".





وتناول الفيلم التسجيلى، أهمية أرض سيناء التى شهدت أعرق الحضارات، ودارت على أرضها ملاحم الخلود، إضافة إلى تنميتها وربطها بقلب الوطن والذى كان حلما يشغل عقول المصريين. كما استعرض الفيلم التسجيلى، جهود الدولة المتواصلة فى تنمية سيناء.

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