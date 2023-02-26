فحص 247.5 ألف رضيع ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 247 ألفًا و500 مولود، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثى الولادة، تحت شعار 100 مليون صحة، وذلك منذ انطلاق المبادرة فى 13 يوليو 2021 وحتى اليوم، بهدف الوصول إلى جيل صحى وخالِ من مسببات الإعاقة.





وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تعمل حالياً ضمن مرحلتها الأولى والتى تستهدف الكشف عن 19 مرضًا وراثيًا لدى الأطفال المبتسرين، بحضانات مستشفيات وزارة الصحة والسكان، ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية إجراء المسح الطبى لجميع الأطفال حديثى الولادة، بكافة الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أن الأمراض الـ 19 التى يتم الكشف عنها، تشمل "قصور الغدة الدرقية الخلقى، تضخم الغدة الكظرية الخلقى، أنيميا الفول، التليف الكيسى، الفينيل كيتونوريا، نقص رباعى هيدروبيترين، ارتفاع حمض جلوتاريك بالدم، ارتفاع حمض أيزوفاليريك بالدم، مرض البول القيقبى، ارتفاع التيروزين فى الدم – النوع الأول- ارتفاع الجالاكتوز فى الدم، ارتفاع هوموسيستين بالبول، ارتفاع الأرجينين بالدم، ارتفاع السيترولين بالدم، نقص الأورنيثين ناقل الكربامويل، أكسدة الأحماض الدهنية، نقص إنزيم البيوتينيداز".

وأضاف عبدالرازق، أن الفحص يتم من خلال أخذ عينة دم من كعب الطفل، وتحليلها فى معامل المركز المصرى للتحكم والسيطرة على الأمراض "Egyptian CDC"، المزودة بأحدث الأجهزة العالمية فى مجال الكشف عن الأمراض الوراثية، موضحا أنه فى حالة إيجابية العينة يتم إحالة الطفل لإجراء اختبار تأكيدى للمرض، وبدء تلقى العلاج اللازم مجانا، وفقًا للبروتوكولات المقررة من اللجنة العلمية للمبادرة.

وأشارت الدكتورة هالة عبدالرحمن منسق مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، إلى تخصيص 42 مركزاً لعلاج الأمراض الوراثية لدى حديثى الولادة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وجارِ التوسع تباعًا فى تلك المراكز لتشمل جميع محافظات الجمهورية، موضحًة أن هذه المراكز تقدم خدمات العلاج والمتابعة الدورية مجانا للأطفال الذين يعانون من أى أمراض وراثية، لمساعدتهم فى ممارسة حياتهم بشكل طبيعى، بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم والمشورة لأولياء الأمور، للحد من احتمالات إنجاب أطفال مصابين بأى من الأمراض الوراثية.

وأوضحت الدكتورة هالة عبدالرحمن، أن المراكز الـ 42 موزعين على محافظات الجمهورية على النحو التالى: "مركز طبى المحكمة، مركز طبى روض الفرج، مركز طبى عين حلوان، مركز طبى مصر القديمة، عيادة الوراثة بمستشفى أطفال الدمرداش، عيادة التغذية الكيتونية بالدمرداش، عيادة الجهاز الهضمى بمستشفى أطفال الدمرداش، عيادة الجهاز الهضمى والكبد بمستشفى أبوالريش اليابانى، عيادة التغذية الكيتونية مستشفى أبوالريش" بمحافظة القاهرة، و"عيادة الإرشاد الوراثى بمستشفى أطفال الرمد، مركز بمستشفى الطلبة، المركز الاكلينيكى للجينات بمستشفى سموحة، عيادة الحمية الكيتونية بمستشفى سموحه، عيادة أمراض التمثيل الغذائى بمستشفى سموحه" بمحافظة الإسكندرية.

واستكملت أن المراكز الـ 42 تشمل أيضا "عيادة الحمية الكيتونية بالمركز القومى للبحوث، المركز الطبى بالشيخ زايد " بمحافظة الجيزة، و"مركز رعاية الطفل" بمحافظة البحيرة، و"عيادة الجهاز الهضمى بمستشفى الأطفال الجامعى" بمحافظة الإسماعيلية، و"مركز طبى منية سندوب، مستشفى الأطفال الجامعى بالمنصورة" بمحافظة الدقهلية، و"مركز بمستشفى مصر الحرة، مستشفى سوزان مبارك الجامعى" بمحافظة المنيا، و"مركز طبى شبين الكوم، معهد الكبد بشبين، مركز صحى شبين الكوم" بمحافظة المنوفية، و"مستشفى الأطفال الجامعى بالزقازيق، مركز طبى شرشيمة" بمحافظة الشرقية، و"مركز الإرشاد الوراثى" بمحافظة بورسعيد، و"مركز طبى كيمان فارس" بمحافظة الفيوم، و"مركز الإرشاد الوراثى بمديرية الشؤون الصحية" بمحافظة قنا، و"مركز الإرشاد الوراثى، مركز بمستشفى الإيمان، مستشفى أسيوط الجامعى للأطفال" بمحافظة أسيوط، و"مركز طبى سعيد بطنطا، مستشفى دراو المركزى، مركز طبى رعاية طفل أول، وحدة الجهاز الهضمى بمستشفى طنطا الجامعى، وحدة الوراثة بمستشفى طنطا الجامعى" بمحافظة الغربية، و"مركز طبى شرق النيل" بمحافظة بنى سويف، و"مركز طبى حى ثالث" بمحافظة دمياط، و"مركز طبى جزيرة محروس، مستشفى سوهاج الجامعى" بمحافظة سوهاج.

يذكر أن المراكز الـ42 المخصصة لعلاج الأمراض الوراثية، تقدم خدمات الكشف والعلاج بالمجان لجميع الأطفال الذين يعانون من أمراض التمثيل الغذائى من جميع الفئات العمرية، كما تقوم بصرف العلاج اللازم من الأدوية أو المواد الغذائية المخصصة لهم بالمجان.