ماذا قال الرئيس السيسى عن شائعة بيع قناة السويس؟

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الحرب على الإرهاب لم تنته، مؤكدا أن هناك حجم من الشائعات والأكاذيب والإفتراءات غير طبيعى، وآخرها ما قيل خلال الأسابيع الأخيرة حول قناة السويس.





وأضاف السيسى، خلال حضوره اصطفاف المعدات المشاركة فى تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد: "أنا عارف إن المصريين منتبهين لدا، اتقال إننا بنفكر نبيع قناة السويس وإن فى عرض، حتى جمعوا كلامى وعملوا فيلم على إن الكلام دا أنا قولته وإننا هانبيع القناة بتريليون دولار!". وتابع: "أنا عايز أقول حاجة إن العملية محاولة عرقلة مصر، وبالتالى نحتاج إن الوعى يكون موجود، والحمد لله موجود، ولو الوعى ده مش موجود الناس مكنتش استحملت الظروف الصعبة اللى بتمر بيها مصر من سنة لغاية دلوقتى".

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