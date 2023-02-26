ماذا قال الرئيس السيسي عن بيع قناة السويس؟ (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 فبراير 2023 02:24 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك حجم من الشائعات والأكاذيب والافتراءات غير طبيعي.

وأوضح: "آخرها الكلام اللي اتقال خلال الشهر اللي فات، أنا عارف إن المصريين منتبهين لده ومش هيصدقوه لكن اتقال إن إحنا بنفكر نبيع قناة السويس بتريليون دولار".

وأضاف: "هتفضل عملية العرقلة مستمرة وهتستمر، وبالتالي محتاجين دائمًا مش هقول وعينا يبقى موجود لأن الوعي الحمد لله موجود لدى كل قطاعات الشعب المصري، ولو الوعي مش موجود مكانتش الناس استحملت معانا الظروف الصعبة والأسعار الغالية اللي بتمر بها مصر بقالها أكثر من سنة دلوقتي".