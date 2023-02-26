«القوى العاملة بالمنيا» تنظم ندوة عن سوء التغذية وأثارها على المرأة

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة، تقريرا من مديرية المنيا، بشأن عقد ندوة عن سوء التغذية وأثارها على المرأة العاملة، وذلك بديوان عام مديرية القوى العاملة بالمنيا، للتوعية بمخاطر سوء التغذية وأثارها على المرأة العاملة والتوعية بالقرار رقم 43 و 44 لسنة 2021.





ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بالاهتمام بملف المرأة وتمكينها اقتصاديا وحماية حقوقها فى العمل. وأوضح محمد صلاح مدير مديرية القوى العاملة بالمنيا، أن الندوة حاضرت فيها المهندسة الكيميائية سماح إدوارد تحت إشراف عزة الجندى مدير إدارة المراة والطفل والتنظيم، وتريزه سلامة مدير إدارة تراخيص عمل الأجانب. حضر الندوة عدد من العاملين بديوان عام مديرية القوى العاملة بالمنيا، وقام محمد صلاح مدير المديرية بمنح المهندسة سماح إدوارد والمهندس عبدالله خفاجى من إدارة السلامة والصحة المهنية بالمنيا شهادات تقدير وذلك تقديرا لجهودهم فى مجال العمل. كما تضمن التقرير عقد الاختبار الختامى لدورة التفصيل بوحدة التدريب المتنقلة لعدد 10 متدربات بقرية ابيوها بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا ضمن مبادرة حياة كريمة بالقرى الأكثر احتياجا، وأشار مدير المديرية إلى أن الاختبار شمل اختبار نظرى وآخر عملى، منوها إلى أنه بعد التدريب ستوفر المديرية فرص عمل مناسبة للسيدات بالمحافظة. يأتى ذلك انطلاقا من دور وزارة القوى العاملة وحرصها على تدريب وتاهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم ومتابعتهم بعد انتهاء فترة التدريب فى إيجاد فرص عمل مناسبة تساعدهم فى توفير حياة كريمة لهم.

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