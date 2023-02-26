نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بمبادرة حياة كريمة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - نشرت مؤسسة حياة كريمة، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأحد، إنفوجرافا، يتضمن نسب التنفيذ والانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بالمشروع القومى حياة كريمة.





وأوضح الإنفوجراف، أن عدد مشروعات خطوط الانحدار 1469 مشروعا، تم إنجاز 679 مشروعا بمتوسط تنفيذ 81%، فى حين بلغت مشروعات محطات الرفع 1440 مشروعا، تم تنفيذ 110 مشروعات منها وجارى تنفيذ 1307 مشروعات. أما محطات المعالجة فتبلغ 167 مشروعا، تم الانتهاء من 8 مشروعات وجارى تنفيذ 157 مشروعا، وبلغت نسبة التنفيذ 40%.

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