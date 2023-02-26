الرئيس السيسي: الحذر والحرص مستمر للحفاظ على سيناء والتواصل مع القبائل ثقافة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 فبراير 2023 01:27 مساءً - طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، كافة أجهزة الدولة المصرية الحذر والحرص فى التعامل مع الوضع فى سيناء، قائلا: "الحذر والحرص مستمر من كل الأجهزة.. لا تغمض عين أو جفن.. اوعوا تطمأنوا.. دايما عنينا منتبهة لكل حاجة.. ومعانا أبناء سيناء.. ومش تسكتوا على حد.. ولما مش قدرنا نعمل قبل كده فى الفترة من 2006 إلى 2010.. والنهاردة خلى بالكم.. احنا مش هنضيعه.. بالعكس.. هنشوف حل ونعاجله ونفهمه.. مش نسكت ابدا".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى تفقد اصطفاف المعدات المشاركة فى تنمية وإعمار سيناء: "قعدنا 10 سنين مش عاوزين ننسي.. مش عاوزين ننسى الأيام المؤلمة اللى كانت تمر منأ.. واسف انى بقولها فى يوم جميل.. مهم نكون ننتبه ونخى بالنا أكثر.. وعلشان مش يكرر لا هنا ولا أى حتة فى مصر.

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "التواصل مع شيوخ القبائل ثقافة.. ثقافة للقوات مع الأهالى فى سيناء.. والمنطقة الغربية والجنوبية.. التواصل مع الأهالى والشيوخ ثقافة مطلوب تتنفذ على أعلى مستوي.. بتمنى لكم التوفيق ولسه قدامنا كتير".