رئيس الهيئة الهندسية: السيسى حريص على إنجاز المهام بأعلى جودة وأقل تكلفة

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أحمد العزازى، إن حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى الدائم على العمل ثم العمل لإنجاز المهام بأعلى جودة وأسرع وقت وبأقل تكلفة والمتابعة لكل ما هو مخطط فى كل المجالات، كان هو الأساس والدافع الذى ألهمنا روح العزيمة والتحدى.





وأكد رئيس الهيئة الهندسية - فى كلمته خلال اصطفاف لوادر ومعدات البناء المشاركة فى تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء بحضور الرئيس السيسى، اليوم الأحد - أنه لذلك سيظل رجال الهيئة الهندسية عاقدين العزم وعلى الدرب سائرون محافظين على ما حملوا من أمانة بكل شرف وعزة ضمن صفوف القوات المسلحة لحماية هذا الوطن، فقدسية ترابه شرفنا، ومعركة بنائه هدفنا، ورفعة شأنه رسالتنا.

وأضاف أنه بناء على توجيهات الرئيس السيسى بالبدء الفورى فى تجهيز المعدات الهندسية لاستكمال المشاركة فى المشروعات التنموية بسيناء، متابعا: "يصطف أمام جميع الحضور الآن 540 معدة ومركبة هندسية تم تقسيمها إلى خمس مجموعات، فعلى يمين نقطة المشاهدة وفى اتجاه السهم رقم 1 والمميز باللون الأخضر، تقف المجموعة الأولى بإجمالى 108 معدات ومركبة هندسية، وتشمل 72 عربة قلاب حمولة 20 طنا، و36 رافع أتربة بقدرة خمسة أمتار مكعبة".

وتابع: "فى اتجاه السهم رقم 2 والمميز باللون الأزرق تقف المجموعة الثانية بإجمالى 72 معدة هندسية، وتشمل 36 رافع أتربة بقدرة ثلاثة أمتار مكعبة، و36 آلة للتسوية بإمكانيات التسوية ستة آلاف مكعب/يوم.. وأمام نقطة المشاهدة مباشرة وفى اتجاه السهم رقم 3 والمميز باللون الأحمر، تقف المجموعة الثالثة بإجمالى 180 قالب جرف بقدرة إزاحة 600 متر مكعب/ساعة".

واستطرد: "فى اتجاه السهم رقم 4 والمميز باللون البنفسجى تقف المجموعة الرابعة بإجمالى 72 معدة هندسية، وتشمل 36 آلة تسوية بإمكانيات تسوية ستة آلاف متر مكعب/يوم، و36 رافع أتربة بقدرة أربعة أمتار مكعبة.. ويسار نقطة المشاهدة وفى اتجاه السهم رقم 5 المميز باللون البرتقالى تأتى المجموعة الخامسة بإجمالى 108 معدات ومركبة هندسية، وتشمل 36 رافع أتربة بقدرة أربعة أمتار مكعبة، و44 قلاب حمولة 20 طنا، و28 عربة نقل وخلط خرسانة سعة 10 أمتار مكعبة.

وأوضح أنه لنقل المعدات الهندسية من منطقة الاصطفاف إلى أماكن عملها بالمشروعات التنموية بسيناء، يصطف يمين ويسار نقطة المشاهدة مباشرة 60 ناقلة حمولة 70 طنا.

وقال اللواء العزازى، فى ختام كلمته، إن جميع العناصر مصطفة أمام سيادتكم جاهزة ومستعدة للتحرك والاشتراك فى كافة المشروعات التنموية بمختلف المواقع بسيناء.