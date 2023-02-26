أول لقاح معتمد لسرطان الجلد فى العالم (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف، أبرز المعلومات عن اللقاح الذى يمنع تكرار الإصابة بسرطان الجلد أو الوفاة بنسبة 44%، ويستخدم تقنية mRNA لتعليم الجسم محاربة السرطان، ويُعطى للأشخاص بعد الجراحة لمنع عودة الورم. كما أن اللقاح مخصص للمتعافين من سرطان الجلد والمعرضين لعودة الأورام، وشهدت تجارب اللقاح فى المرحلتين الأولى والثانية نجاحا كبيرا.

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