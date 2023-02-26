جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى خلال حضوره اصطفاف المعدات المشاركة فى تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وعدد من الوزراء والمسؤولين، أننا حريصون تماما على تحقيق الأمن والأمان لأهالى سيناء. وتابع الرئيس أن الأولوية للعمل فى مشروعات التنمية بسيناء، ستكون لشركات أبنائها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى: سيناء ستدخل فى الإنتاج بحلول نهاية العام الجارى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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