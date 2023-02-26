قائد الجيش الثانى يعلن الاستعداد لتحرك المعدات الهندسية لتنمية سيناء

جدة - نرمين السيد - أعلن قائد الجيش الثانى الميدانى اللواء أركان حرب محمد ربيع، الاستعداد لتحرك المعدات الهندسية إلى سيناء لاستكمال تنفيذ خطة التنمية الاستراتيجية، بعد أن تعرضت مصر بوجه عام وسيناء بوجه خاص لهجمة إرهابية.





وقال قائد الجيش الثانى الميدانى، خلال اصطفاف لوادر المعدات المشاركة فى أعمال التنمية الاستراتيجية فى شمال سيناء بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى: "نحتفى اليوم بتشريف سيادتكم لاصطفاف المعدات الهندسية استعدادا للتحرك إلى سيناء لبدء تنفيذ خطة التنمية الاستراتيجية بعد أن تعرضت مصر بوجه عام وسيناء بوجه خاص لهجمة إرهابية شرسة تصدت لها قواتنا المسلحة الباسلة وشرطتها المدنية على مدار عقد من الزمن، مرحبا بالرئيس عبدالفتاح السيسى بإحدى قلاع العسكرية المصرية وجيش النصر أو الشهادة".

وأضاف أنه بحكم مسرح العمليات كان الجيش الثانى الميدانى مدعوما بكل قوة من القيادة العامة للقوات المسلحة والأفرع الرئيسية للقوات الخاصة المصرية حتى إتمام التغلب على الإرهاب وتطهير سيناء من براثنه.

وأشار إلى أن خلال هذه الحقبة من عمر الدولة المصرية ضرب المقاتلون أروع الأمثلة فى البطولات والفداء وسطروا بدمائهم وارواحهم ملاحم المجد والشرف، فى خضم مرحلة قتال الإرهاب الغادر وفى إطار توجيهات الرئيس السيسى بتأمين المشروعات التنموية المخططة.

وقال اللواء أركان حرب محمد ربيع: "بدفعة قوية وصادقة من القيادة العامة للقوات المسلحة وأجهزتها ضرب رجال الجيش الثانى الميدانى أروع الأمثلة فى تأمين الشركات المدنية العاملة فى المشروعات التنموية إلى جانب مهمتهم الرئيسية فى قتال الإرهاب مما كان له أكبر الأثر فى إنجاز تلك المشروعات التى ما كان يمكن تحقيقها إلا من خلال توفر عاملين رئيسيين أولهما رؤية الدولة متمثلة فى قيادتها السياسية المستنيرة وقوة الدولة متمثلة فى قواتها المسلحة القادرة".

وأضاف: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد إلقاء سيادتكم كلمة مصر فى الدورة الـ 74 أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2019 والتى أوضحتم فيها للعالم أجمع أنه لا يجب التركيز فقط على الإرهاب والإرهابيين وما يفعلونه وينفذونه من دمار وتخريب للشعوب والأمم ونغض النظر عمن يدعو ويمول ويدرب ويمد بالسلاح وتوفير الملاذات الآمنة والمنابر الإعلامية، لمسنا مردود الكلمة بأنفسنا بميادين القتال وتأثيرها الواضح على نتائج الأعمال للقوات بمسرح العمليات، وحققت تلك النتائج بفضل الله وتضحيات المخلصين من أبناء ورجال القوات المسلحة الأوفياء ودماء الشهداء الأبرار، وأصبح كما أعلنتم سيادتكم من عدة أيام بأن الحرب أصبح فى ذاكرة التاريخ".

وتابع اللواء أركان حرب محمد ربيع: "رغم ما تحقق على أرض الواقع فى جميع ربوع مصر من مشروعات عملاقة يشهدها العالم شرقه وغربه والتى كانت تسابق الزمن وعلى قدر ما شهدناه من فكر هؤلاء الإرهابيين وما كانوا يخططون له لم يكن أبدا مقتصرا على هذه الرقعة من أرض سيناء الحبيبة بل كان يهدف للتمدد والانتشار فى جميع أنحاء مصر ومحيطها الخارجى، فكان القضاء على الإرهاب هدفا استراتيجيا وضرورة ملحة لتحقيق تلك الطموحات والآمال".

وأكد أن "رجال الجيش الثانى الميدانى وجميع القوات المشاركة فى أعمال القتال بذلوا الغالى والنفيس من أجل تحقيق مهمتهم وما زالوا حتى الآن يقومون بتطهير الأرض من بقايا العبوات الناسفة لتأمين حركة التنمية التى نحن بصددها اليوم وتوفير متطلبات الحياة الطبيعية لأهالى سيناء".

وأعرب اللواء أركان حرب محمد ربيع - فى ختام كلمته - عن الشكر والتقدير لأبطال الجيش الثانى الميدانى وكل من شارك معهم على ما بذلوه من جهد وما قدموه من دماء، قائلا: "المجد للشهداء الأبطال.. عاشت قواتنا المسلحة حصن الوطن والمواطن الدرع والسيف.. وتحيا مصر قوية بأبنائها عزيزة بإمكانياتها أبيه بقدراتها آمنة مستقرة بجيشها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى".