ختام فعاليات البرنامج التدريبى الإقليمى ”الإدارة المتكاملة للمياه والأراضى”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 فبراير 2023 12:29 مساءً - اختتم مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والرى فعاليات البرنامج التدريبى الإقليمى "الإدارة المتكاملة للمياه والأراضى" (Integrated Land and Water Managment) ، وذلك باحتفال فى ضيافة السيد المهندس/ طارق السيد رئيس مركز التدريب الاقليمى .

وحضر الاحتفال السيدة الاستاذة الدكتورة/ رشا الخولى رئيس المركز القومى لبحوث المياه نيابة عن السيد الاستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى والتى نقلت رسالة السيد الاستاذ الدكتور/ الوزير والتى أكد فيها أن الوزارة تعمل على دعم وتطوير البرامج التدريبية المقدمة لجميع الكوادر البشرية على المستوى المحلى والإقليمى في كافة المجالات المتعلقة بالإدارة المثلى للموارد المائية خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع المياه ، وتقديم موضوعات تدريبية لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية ، والإشارة لاستعداد مصر لتكون مركزاً إقليمياً للقارة الأفريقية في مجال بناء القدرات في الموضوعات المتعلقة بالمياه والتغيرات المناخية من خلال مركز التدريب الاقليمى للموارد المائية .

كما حضر ختام البرنامج السيد السفير/ حسن شوقى نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية ، وممثل من سفارة دولة الصومال الشقيق بالقاهرة .

وقد رحب السيد المهندس/ طارق السيد رئيس مركز التدريب الاقليمى للموارد المائية بالسادة الحضور والمتدربين مؤكدا على اهمية التدريب والدور الفعال للمركز فى تنفيذ برامج تدريبية تهدف لتأهيل الكوادر البشرية ونقل الخبرات المصرية فى مجال إدارة الموارد المائية والرى إلى جميع دول القارة الإفريقية .

الجدير بالذكر أنه تم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية فى الفترة من ٢٩ يناير وحتى ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ ، وشارك فى البرنامج ١٧ متدرب من دولة الصومال الشقيق من عدة وزارات (المياه والطاقة والزراعة والبيئة والتغيرات المناخية) ، وقام بالتدريب نخبة من أساتذة جامعة القاهرة وجامعة عين شمس ومركز بحوث الصحراء والمركز القومى لبحوث المياه ومركز البحوث الزراعية .

وتناول البرنامج موضوعات عديدة فى مجال الإدارة المتكاملة للمياه والأراضى منها المياه الجوفية والشحن الاصطناعى ونظم الرى الحديث وحصاد مياه الأمطار والسيول وإدارة الأراضى ، كما تضمن البرنامج بعض الزيارات الميدانية لموقع شحن للآبار الجوفية وزيارة لمشاريع الوزارة من تأهيل ترع وصرف مغطى ومزارع تستخدم نظم الرى الحديث بمحافظة الفيوم وسد محمية وادى دجله لحصاد مياه الأمطار ومركز المعلومات ومركز التنبؤ بالفيضان بمبنى الوزارة .

وفى الختام تسلم المتدربين شهادات إتمام البرنامج التدريبى مشيدين بما تم بذله من جهد لإنجاح البرنامج ومعربين عن أملهم فى نقل الخبرات المصرية فى مجال المياه والرى الى بلدهم الصومال .