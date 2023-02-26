السيسي: الدولة تواجه شائعات وأكاذيب غير طبيعية وصلت لبيع قناة السويس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 فبراير 2023 12:29 مساءً - تساءل الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الحرب على الإرهاب، قائلا: "هل حرب الإرهاب خلصت؟.. ما لغاية دلوقتي حجمن من الشائعات والاكاذيب والافتراءات غير طبيعي.. اخرهم قناة السويس.. كلام يعني أن المصريين منتبهين لده ومش هيصدقوا".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته خلال تفقد اصطفاف المعدات المشاركة في تنمية وإعمار سيناء: "اتقال اننا بنفكر نبيع قناة السويس وفيه عرض.. عملولي وجمعوا كلامي ده وعملوا فيلم وإن الكلام ده قولتوا.. وقالك بتريليون دولار.. الموضوع عاوز تريليون دولار.. هنبيع القناة.. بغض النظر عن ده والأرقام".