السيسى: ارتفاع الأسعار واقع نعيشه لكننا لسنا سببا فيه

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال حضوره اصطفاف المعدات المشاركة فى تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وعدد من الوزراء والمسؤولين، أن تضحية أهالى سيناء محل اعتبار وتقدير

وتابع أن هناك حجم من الشائعات والافترائات غير طبيعى.