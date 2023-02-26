جدة - نرمين السيد - ودعا السيسى، خلال اصطفاف المعدات المشاركة فى تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، القيادة العامة للقوات المسلحة والهيئة الهندسية لإشراك شركات أبناء سيناء فى العمل، متابعا: "عملوا معانا فى ظروف أصعب، أرجو نخلص العمل فى أقرب فرصة عشان نزيل العبوات الناسفة".
وأوضح أن التخطيط لسيناء ليس متواضعا ويليق بأبناء سيناء ومصر، مؤكدا أن ميناء العريش سيكون ميناء عالمى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى يشدد على إزالة العبوات الناسفة من سيناء: مش عايزين نخسر حد تانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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