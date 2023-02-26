السيسى يشدد على إزالة العبوات الناسفة من سيناء: مش عايزين نخسر حد تانى

جدة - نرمين السيد - ودعا السيسى، خلال اصطفاف المعدات المشاركة فى تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، القيادة العامة للقوات المسلحة والهيئة الهندسية لإشراك شركات أبناء سيناء فى العمل، متابعا: "عملوا معانا فى ظروف أصعب، أرجو نخلص العمل فى أقرب فرصة عشان نزيل العبوات الناسفة".

وأوضح أن التخطيط لسيناء ليس متواضعا ويليق بأبناء سيناء ومصر، مؤكدا أن ميناء العريش سيكون ميناء عالمى.