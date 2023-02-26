السيسى: الأولوية فى تنفيذ مشروعات تنمية سيناء لشركات أبنائها

جدة - نرمين السيد - ووجه الرئيس السيسى، خلال حضوره اصطفاف المعدات المشاركة فى تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وعدد من الوزراء والمسؤولين، القيادة العامة للقوات المسلحة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بأن تكون الأولوية فى العمل بمشروعات سيناء، للشركات المملوكة لأبناء سيناء.

وأضاف الرئيس أن أهالى سيناء «اشتغلوا فى ظروف أصعب بكتير، وإن شاء الله لهم الأولية فى تنفيذ الأعمال المطلوبة، ونأمل أن ننتهى منها فى الوقت المطلوب».