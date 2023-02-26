السيسى: التنمية فى سيناء شهدت صعوبات وتحديات.. والحرب ضد الإرهاب لم تنته

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال حضوره اصطفاف المعدات المشاركة فى تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وعدد من الوزراء والمسؤولين، أن عمليات التنمية فى سيناء شهدت بعض الصعوبات والتحديات.

وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسى على أن الحرب ضد الإرهاب لم تنته بعد.