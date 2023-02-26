السيسى يدعو للوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء

جدة - نرمين السيد - دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال اصطفاف المعدات المشاركة فى تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، الوقوف دقيقة حداد وتقدير واحترام لأرواح شهداء مصر من الجيش والشرطة والقضاء وأبناء سيناء وكل من ضحوا بأرواحهم.





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