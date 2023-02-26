السيسى: مش هنرضى باللى كان موجود قبل كده فى سيناء

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال حضور اصطفاف المعدات المشاركة فى تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد: "اللى فات كوم واللى جاى كوم تانى، مش هنقول متشكرين بالكلام لأهالى سيناء بعد وقوفهم مع الوطن، هنقول متشكرين بالكلام والعمل".
وتابع: "أوعوا تفتكروا إننا هنرضى باللى كان موجود قبل كده، والتنمية فى سيناء هيتكون بشركات أبنائها".
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