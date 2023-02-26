السيسى يكرم مجموعة متميزة من أبناء سيناء

جدة - نرمين السيد - كرم الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال حضور اصطفاف المعدات المشاركة فى تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، مجموعة من المتميزين من أبناء سيناء.





وشهد الحفل، تكريم الرئيس، للسيدة إسراء أمين حمدى والتى تعمل فى مكتب خدمة المواطنين بمستشفى العريش العام، والتى تعرضت لحادث تفجير عبوة ناسفة واستكملت عملها لتصاب بعدها بطلق نارى من العناصر الإرهابية، ولم يمنعها ذلك من مواصلة عملها إلى اليوم.

كما تم تكريم السيد خليل حماد سلمان، يعمل فى قطاع كهرباء الشيخ زويد، والذى أصر على أن تصل الكهرباء إلى أهالى الشيخ زويد والعريش بكفاءة رغم العمليات الإرهابية.

وتم تكريم السيدة شربات صبحى والتى تعمل مديرة دار رعاية للأيتام فى العريش، والتى لم تنس دورها فى تربية الأيتام وتأهيل الفتيات ممن فقدن أهلهن من أجل إعادة دمجهن فى المجتمع.

كما تم تكريم الدكتور أحمد منصور عبدالفتاح مدير مستشفى العريش العام، والذى لم يتوان لحظة فى عمله لتقديم الخدمة الطبية للمصابين فى العمليات من مدنيين وعسكريين.

وتم تكريم السيدة وسام حمدان مديرة عمرو بن العاص الابتدائية، والتى عملت على تعليم الأبناء وتوصل المساعدات للمواطنين.

وأيضا تم تكريم الدكتور تامر حمدى أحمد مدير مستشفى بئر العبد، والذى تم تهديده بالقتل لتقديمه الخدمات الطبية فى المستشفى.