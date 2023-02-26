السيسى عن مشروعات تنمية سيناء: صدقونى لو اتأجلت كانت هاتتكلف أضعاف

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال حضور اصطفاف المعدات المشاركة فى تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، أن ما تم خلال السنوات الماضية فى سيناء كان من الممكن تأجيله، متابعا: "صدقونى لو بنعمل ده دلوقتى هانتكلف أضعاف الرقم".

وأوضح أن خطة المياه فى المدن الساحلية ستكون مياه تحلية، مؤكدا أنه مشروع كبير.