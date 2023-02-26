جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال حضور اصطفاف المعدات المشاركة فى تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، أن ما تم خلال السنوات الماضية فى سيناء كان من الممكن تأجيله، متابعا: "صدقونى لو بنعمل ده دلوقتى هانتكلف أضعاف الرقم".
وأوضح أن خطة المياه فى المدن الساحلية ستكون مياه تحلية، مؤكدا أنه مشروع كبير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى عن مشروعات تنمية سيناء: صدقونى لو اتأجلت كانت هاتتكلف أضعاف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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