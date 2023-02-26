السيسى لـ المواطنين فى سيناء: إحنا واحد.. ودى أرضنا نخلى بالنا منها

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال حضور اصطفاف المعدات المشاركة فى تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد: "الفترة المقبلة سيتم التحرك بشكل كبير، لكى يحس الأهالى بالتنمية، فلم يعد هناك عذرا لا للدولة ولا لمؤسساتها".

وأعرب عن شكره للمواطنين فى سيناء قائلا: "إحنا واحد، ميصحش أقول أهالى سيناء، إحنا واحد، إحنا مصريين، ودى أرضنا نخلى بالنا منها ونخاف عليها".