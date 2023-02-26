مدبولي: إنشاء وتطوير 50 مستشفى ومركزا صحيا في سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 فبراير 2023 11:28 صباحاً - استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جهود الدولة في تنمية سيناء، مشيرا إلى أنه على مستوى الخدمات التعليمية تم إنشاء 151 مدرسة تعليم أساسى تخدم 158 ألف طالب بمتوسطات فصول لا تتجاوز 29 طالبا في الفصل، فضلا عن الاهتمام بإنشاء مدارس مصرية يابانية حيث توجد في كل مدن سيناء، بالإضافة إلى الطفرة الكبيرة التي شهدها التعليم الجامعي، حيث تم إضافة 8 جامعات لتتحول إلى بؤرة تنمية تخلق نطاق تنموي حولها.

في مجال الرعاية الصحية، كشف رئيس الوزراء، عن إنشاء 50 مستشفى بتكلفة تجاوزت 4 مليارات جنيه، بأرقى ما وصل إليه العلم في بناء المستشفيات.

عن التنمية الاقتصادية، قال مدبولي، إنه تم التركيز على الزراعة والتنمية السياحية والصناعية، فسيناء بها العديد من المساحات القابلة للزراعة، لكن التحدى الأكبر كان توفير المياه، مؤكدا أن رؤية الدولة هي رقعة زراعية تقدر بـ 450 ألف فدان، فضلا عن إنشاء 5 مناطق صناعية جديدة على مساحة 83 ألف فدان.

شدد رئيس الوزراء على أن ما حدث في سيناء من جهود تنموية هو معجزة بكل المقاييس، مشيرا إلى مشروع محطة معالجة بحر البقر لمعالجة مياه الصرف الصحي والذى يضخ نحو 6 ملايين متر مكعب من المياه.

كشف رئيس الوزراء عن وجود احتياطيات تقدر بـ 13 مليار طن رمال سوداء تحتوى على أنفس المعادن الموجودة في العالم.