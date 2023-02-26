رئيس جامعة القاهرة: أطلقنا 36 مشروعا بحثيا بتكلفة 80 مليون جنيه خلال عام

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرا حول حجم الدراسات العلمية والمشروعات البحثية التى نفذتها الجامعة خلال عام، مشيرا إلى أن الجامعة نشرت 6765 دراسة علمية دوليا حسب مؤشر Scopus فى عام واحد، ونفذت 25 مشروعا بالتعاون مع الجهات المعنية بالبحث العلمى، و7 مشروعات داخل الجامعة، و4 مشروعات دولية وذلك بتكلفة إجمالية للبحوث تصل إلى نحو 80 مليون جنيه.





وقال الدكتور محمد الخشت، إن الجامعة أقامت 11 مشروعا مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بإجمالى 19 مليون و915 ألف و123 جنيه ، بينما تم تنفيذ 10 مشروعات بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى بتمويل 13 مليون و561 ألف و450 جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 4 مشروعات بالتعاون مع وزارة التعليم العالى الاعتماد الدولى للمعامل بتكلفة 11 مليون و520 الف جنيه، إلى جانب 7 مشروعات بحثية داخل الجامعة بتكلفة تقترب من 3 ملايين جنيه، علاوة على 4 مشروعات دولية بقيمة 30 مليون جنيه.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن البحوث العلمية للجامعة تركزت على احتياجات الدولة المصرية وعلى رأسها قضايا المناخ والزراعة والهندسة والتخطيط العمرانى ومكافحة التصحر والزيادة السكانية، فضلا عن مشروعات الأمن السيبرانى والذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا الرقمنة، موضحا أن علماء وباحثين من 12 كلية ومعهدا بالجامعة شاركوا فى الأبحاث العلمية المختلفة.

وأشار إلى أن أبرز القضايا التى تناولتها الأبحاث العلمية إنشاء بصمة من الأحماض النووية، واعتماد وتطوير وحدة زرع النخاع المعملية، وتأثير الدلتا الجديدة الرئة الجديدة لمصر وحمايتها من التصحر، وتكنولوجيا الرقمنة، وطرق الحد من الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى مشروعات بحثية حول قضايا تطوير نظام مراسلة فورى وأمن، وتعزيز الاستفادة من تقنية النانو فى مجال المكافحة البيولوجية للآفات الحشرية الزراعية، والاختزال الكهروكيميائى، والتخليق الأخضر للجسيمات النانوية.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على أن استراتيجية البحث العلمى فى الجامعة تعتمد على البحث العلمى التطبيقى الذى يساهم فى خدمة المجتمع ، ويعمل بالتوازى مع الخطط والمشروعات القومية ومواجهة اى تحديات أو عوائق تواجه تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

و من جانبه صرح الدكتور محمد العطار نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن الزيادة غير المسبوقة فى النشر الدولى المتميز فى المجلات العلمية و فى المشروعات البحثية تأتى فى إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة فى تشجيع البحث العلمى وزيادة مكافآت النشر الدولى لأعضاء هيئة التدريس وتشجيع المشروعات البحثية فى المجالات التى تخدم رؤية التنمية المستدامة.