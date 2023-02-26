رسوم امتحانات شهادة الدبلومات الفنية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج"، فى الإنفوجراف، الرسوم التى حددتها الوزارة، وهى 15 جنيها عن كل مرة من المرات الثلاث الأولى و60 جنيها عند التقدم للمرة الرابعة، و193 جنيها مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم نظام الثلاث سنوات.

كما حددت الوزارة، 248 جنيها لنظام الخمس سنوات، و15 جنيها مقابل خامات الامتحانات العملية، و20 جنيها تورد لحساب المديرية كاحتياطى للخامات وإصلاح العدد والأدوات الصغيرة.