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جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج"، فى الإنفوجراف، الرسوم التى حددتها الوزارة، وهى 15 جنيها عن كل مرة من المرات الثلاث الأولى و60 جنيها عند التقدم للمرة الرابعة، و193 جنيها مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم نظام الثلاث سنوات.
كما حددت الوزارة، 248 جنيها لنظام الخمس سنوات، و15 جنيها مقابل خامات الامتحانات العملية، و20 جنيها تورد لحساب المديرية كاحتياطى للخامات وإصلاح العدد والأدوات الصغيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسوم امتحانات شهادة الدبلومات الفنية (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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