مدبولى: ارتفاع إيرادات قناة السويس بنسبة 45%

جدة - نرمين السيد - وأضاف رئيس الوزراء، خلال حضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اصطفاف المعدات المشاركة فى تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، أن الدولة واجهت تحديا متمثلا فى القضاء على الإرهاب بسيناء.
وتابع أنه يوجد أكبر عدد من محطات تحلية المياه فى سيناء.
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