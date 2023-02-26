مدبولى: تطوير 5 مناطق صناعية ضمن خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء

جدة - نرمين السيد - وأضاف رئيس الوزراء، خلال حضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اصطفاف المعدات المشاركة فى تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يتابع تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء.

وتابع أن أنفاق قناة السويس مثلت ملحمة وإنجازا مصريا، وجرى إضافة 5 أنفاق تحت القناة إلى نفق الشهيد أحمد حمدى، الوحيد الذى كان يربط سيناء بالمحافظات الأخرى.