مدبولى: الدولة أنشأت 8 جامعات حكومية وأهلية ومدارس يابانية فى سيناء

جدة - نرمين السيد - وأضاف رئيس الوزراء، خلال حضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اصطفاف المعدات المشاركة فى تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، أن الدولة أنشأت 3 جامعات حكومية و5 أهلية فى سيناء. وتابع أن الدولة أنشأت وطورت 50 مستشفى ومركزا صحيا فى سيناء.

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