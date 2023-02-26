وزير الرى يؤكد أهمية دور هيئة المساحة فى المشروعات القومية

جدة - نرمين السيد - وأوضح أن مساهمة هيئة المساحة، من هلال تنفيذ أعمال الرفع المساحى اللازمة لهذه المشروعات مثل مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى لمحطة الحمام، ومشروع قناة السويس الجديدة، والمدن الجديدة "العاصمة الإدارية - مدينة العلمين الجديدة - مدينة سفنكس"، ومشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من الرياح بالزعفرانة، ومحطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، والعديد من مشروعات النقل مثل شبكة الطرق الجديدة ومشروع القطار الكهربائى السريع بين العاصمة الإدارية ومدينتى السلام والعاشر من رمضان، ومشروع قطار المونوريل بين مدينة الجيزة ومدينتى زايد والسادس من أكتوبر، كما تشارك هيئة المساحة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى 4214 موقعا بمختلف محافظات الجمهورية.

جاء ذلك فى تقرير تلقاه وزير الرى، من رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة المهندس أيمن شديد، يستعرض أهم الأعمال والأنشطة الخاصة بالهيئة.

وقال الدكتور سويلم، إن ما تقوم الهيئة بتنفيذ أعمال الرفع المساحى لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية لعدد 223 مدينة و25083 من القرى والكفور والعزب والنجوع، وذلك على 4 مراحل تنفيذية، حيث تم الانتهاء من الثلاث مراحل الأولى وجارى العمل فى تنفيذ المرحلة الرابعة وبلغت نسبة الإنجاز فيها 20 فى المائة.

وأضاف أن هيئة المساحة تقدم العديد من الخدمات للمواطنين ولجهات الدولة المختلفة من خلال حصر الأملاك وتوفير الخرائط الطبوغرافية وغيرها من الخدمات، حيث تقوم الهيئة بإنتاج الخرائط الطبوغرافية بمقاييسها المختلفة اللازمة لتخطيط المشروعات القومية وأعمال التخطيط العمرانى والتعداد السكانى وتوصيل المرافق وتلبية احتياجات أجهزة الدولة والقطاع الخاص من الخرائط، حيث يتم إتاحة تلك الخرائط فى صورة رقمية وورقية، كما تشارك الهيئة فى ترسيم وتدقيق الحدود الإدارية بين المحافظات.

وأوضح الوزير أنه فى إطار حصر أملاك الدولة بمختلف الجهات، تقوم الهيئة بحصر أملاك بعض الجهات بالدولة مثل مصلحة الرى وهيئة الصرف بوزارة الموارد المائية والرى وهيئة السكة الحديد وأملاك عدد من محافظات الجمهورية، وإنشاء قاعدة بيانات مكانية لأملاك الأوقاف على مستوى الجمهورية، بالإضافة للمساهمة فى تحديد التعديات على المنافع العامة وأملاك الدولة من خلال مشاركتها فى أعمال لجنة استرداد وتقنين أراضى الدولة، وقامت الهيئة بالمعاينات المطلوبة لما يقرب من 64 ألف طلب وتدقيق إحداثيات 53 ألف طلب.

وأكد الدكتور سويلم، حرصه على استمرار التنسيق بين هيئة المساحة وجميع الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية بما يحقق خدمة المواطنين وسرعة تنفيذ المشروعات القومية، والسعى الدائم لتوظيف كافة الإمكانيات الفنية والإدارية بالهيئة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير المنتجات التى تقدمها الهيئة للجمهور، مع دراسة التوسع فى تقديم خدمات جديدة للمواطنين تتناسب مع القدرات الضخمة التى تتميز بها الهيئة، وبما يتماشى مع توجهات الدولة المستقبلية والمشروعات القومية الكبرى التى تقوم الدولة بتنفيذها حاليا، مع العمل على توفير أحدث الأجهزة والمعدات التى تسهم فى تطوير أداء العمل، وتوفير التدريب والتأهيل اللازم لمهندسى وفنى الهيئة خاصة فى ظل الخصوصية التى تتمتع بها أعمال الهيئة.