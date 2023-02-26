جدة - نرمين السيد - وأضاف رئيس الوزراء، خلال حضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اصطفاف المعدات المشاركة فى تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، أننا أقمنا عددا من المدن الجديدة ضمن خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء. وتابع أنه لدينا شبكة طرق تربط بين جميع أنحاء سيناء وباقى محافظات الجمهورية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدبولى: أضفنا 420 ميجاوات إلى القدرة الكهربائية فى سيناء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.