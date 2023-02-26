رئيس الوزراء: ما حدث فى سيناء بمجال الزراعة معجزة بكل المقاييس

جدة - نرمين السيد - وأضاف رئيس الوزراء، خلال حضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اصطفاف المعدات المشاركة فى تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، أن حجم الأراضى الزراعية فى سيناء ارتفع إلى نحو 675 ألف فدان.
وتابع أن سيناء دائما فى قلب كل مصرى وذات مكانة عزيزة ومفتاح موقع مصر العبقرى، التى تقع فى قلب العالم بحضاراته وقاراته.
وأورد أن سيناء هى البقعة الوحيدة على الكرة الأرضية التى تجلى فيها الله سبحانه وتعالى فى المنطقة المقدسة بمنطقة الطور.
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