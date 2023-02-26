مركز معلومات الوزراء: 76.4% من مستقلى القطارات يعبرون عن تقييمهم الجيد للمنظومة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 فبراير 2023 10:26 صباحاً - أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استطلاعاً للرأي خلال النصف الثاني من شهر يناير 2023 للتعرف من المواطنين على مدى اعتمادهم على القطارات في انتقالاتهم خلال الأشهر الستة السابقة على إجراء الاستطلاع، بالإضافة إلى تقييمهم لحالة القطارات وجودتها والخدمة المقدمة بها، حيث أشار المركز إلى أهمية شبكة السكك الحديدية في مصر باعتبارها واحدة من أقدم وأهم وسائل المواصلات؛ في ضوء ربطها لكافة أنحاء الجمهورية ومختلف المحافظات من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق للغرب ببعضها ببعض، بالإضافة إلى مناسبة أسعار تذاكرها لشريحة كبيرة من المواطنين.

وتم خلال الاستطلاع سؤال المواطنين المبحوثين بالعيّنة عن مدى اعتمادهم على قطارات السكك الحديدية في انتقالاتهم خلال الأشهر الستة السابقة على استطلاع رأيهم، حيث أشار 17% من المواطنين المبحوثين بالعيّنة في استطلاع يناير 2023 إلى أنهم استقلوا قطارا خلال هذه الفترة، وبسؤالهم عن الدرجة التي اعتادوا استقلالها، أشارت النسبة الكبرى إلى أنها عادة ما تستقل الدرجة الثانية المطوَّرة/ المميزة/ المحسنة، حيث ارتفع نسبة مستقليها من 40.3% في استطلاع فبراير 2022 إلى 50.7% بالاستطلاع الأخير في يناير 2023، فيما جاءت الدرجة الثانية المكيفة في المرتبة الثانية خلال الاستطلاع الأخير بنسبة بلغت 16.6%.

وفي إطار التطوير المستمر في السكك الحديدية، والإصلاحات الجوهرية التي تجري في المنظومة، تم سؤال المواطنين بالعيّنة من مستقلي القطارات عن تقييمهم لجودة القطارات التي اعتادوا ركوبها، وقد أظهرت النتائج ارتفاع نسبة من قيَّموا المنظومة بأنها جيدة بشكل ملحوظ لتصل إلى 76.4% في استطلاع يناير 2023 مقارنة بـ 61.5% في استطلاع فبراير 2022.

أما عن تقيمهم لحالة القطارات وفقًا للدرجة التي اعتادوا على استقلالها، تبين ارتفاع نسبة من قيَّموا القطارات بالجيدة هذا العام مقارنة بالعام الماضي بشكل ملحوظ بين كل من ركاب قطارات الـ VIP، والقطارات الروسية.

وبسؤالهم عن مواجهة أي مشاكل عند استقلالهم للقطار، تبين أن النسبة الكبرى لم تواجه أي مشكلات، بنسبة 78% في استطلاع يناير 2023 بارتفاع ملحوظ هذا العام مقارنة بالعام الماضي والذي بلغت نسبته 62.1% في فبراير 2022.

كذلك أشار الاستطلاع إلى أن انخفاضا كبيرا في نسبة من رأوا أنهم واجهوا مشكلات هذا العام خلال استقلالهم للقطارات مقارنة بفبراير 2022، حيث أشار 22% -ممن استقلوا قطارات في الاستطلاع الأخير خلال يناير 2023- أنهم واجهوا بعض المشكلات أثناء استقلالهم القطار، وذلك انخفاضاً من 37.9% -ممن استقلوا قطارات في استطلاع فبراير 2022-، وكان الزحام داخل القطارات بنسبة 57% أكثر المشكلات التي أشار إليها المبحوثين في الاستطلاع الأخير، يليه بفارق كبير كل من عدم تنظيم ركوب المواطنين داخل القطار (المواطنون لا يجلسون في المقاعد المخصصة لهم) 15.6%، أو تأخر القطارات عن مواعيدها بنسبة 14