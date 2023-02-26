مدبولى: 610 مليارات جنيه حجم الاستثمارات فى سيناء

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى، خلال حضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اصطفاف المعدات المشاركة فى تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، أن الرؤية الثاقبة كانت بالربط بين الشرق والغرب من خلال المحاور التى تعتبر شرايين التنمية.

وأوضح أن هناك 5 أنفاق تحت قناة السويس أضيفت إلى النفق الوحيد وهو نفق الشهيد أحمد حمدى، كما أن هناك 7 كبارى عائمة، ومجموعة هائلة من شبكات الطرق التى تتجاوز الـ3 آلاف كم، لافتا إلى أن الأنفاق كانت ملحمة وإنجاز مصرى.

وتابع: "الشركات العالمية كانت بتتكلم إنها هتنفذ الأنفاق تباعا، وكنا ممكن ننتظر 15 سنة، ولكن كان القرار بأن يتم إنشاء الأنفاق بالسواعد المصرية وأصبح لدينا 5 أنفاق بتكلفة 35 مليار جنيه ولو تم حسابها اليوم ستكون أربعة أضعاف".