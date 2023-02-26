مدبولى: القضاء على الإرهاب بالتوازى مع التنمية فى سيناء قرار دولة

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى، خلال حضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اصطفاف المعدات المشاركة فى تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، أنه لم يكن هناك رؤية لتنمية سيناء، ولكن كل ذلك تغير بعد حرب 1973، وعملت الدولة على ربط سيناء بالدولة، وكان من أهم المشروعات "شرق التفريعة ومشروع الاستصلاح الزراعى" ولكن الدولة بعد القيام بجزء من التنمية لم تستكمل المشروعات للعديد من الأسباب، ومنذ التسعينيات إلى 2014 تعثرت هذه المشروعات.
وأوضح أن الدولة عملت على مواجهت التحديات أمام تنمية سيناء، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قال: "المخطط أن تكون سيناء كتلة إرهاب وتطرف وأن تتحول إلى مركز إرهاب".
ونوه بأن الرئيس أكد أن المعركة ستكون مستمرة، وأنه لن يستطيع أحد أن يكسر إرادة المصريين، مشيرا إلى أن قرار الرئيس كان القضاء على الإرهاب فى سيناء بالتوازى مع التنمية.
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