مكافحة الإدمان: انخفاض فى نسبة تعاطى المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية

جدة - نرمين السيد - وأوضح، خلال مداخلة هاتفية، فى برنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، انخفاض النسبة إلى 0.3% بعدما كانت 12% عام 2017.

وأكد ، أن 1455 سائقًا خضعوا للكشف المبكر عن التعاطى خلال أول أسبوعين من الفصل الدراسى الثانى.