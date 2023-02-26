جدة - نرمين السيد - وأوضح، خلال مداخلة هاتفية، فى برنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، انخفاض النسبة إلى 0.3% بعدما كانت 12% عام 2017.
وأكد ، أن 1455 سائقًا خضعوا للكشف المبكر عن التعاطى خلال أول أسبوعين من الفصل الدراسى الثانى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مكافحة الإدمان: انخفاض فى نسبة تعاطى المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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