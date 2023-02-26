الأرصاد تنصح المواطنين: لا تنخدعوا بارتفاع درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - كما توقعت أن تبقى الظاهرة المؤثرة صباحا هى الشبورة المائية على شمال ووسط سيناء وبعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

أما عن درجات الحرارة الآن على معظم قطاعات الجمهورية:- القاهرة الكبرى والوجه البحري 14 درجة مئوية. السواحل الشمالية الغربية 11 درجة مئوية. السواحل الشمالية الشرقية 15 درجة مئوية. شمال الصعيد 8 درجة مئوية. جنوب سيناء 16 درجة مئوية. جنوب الصعيد 13 درجة مئوية.

ونصحت الوزارة، بعدم الاغترار بالارتفاع التدريجى فى درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة بتخفيف الملابس لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

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