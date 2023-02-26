الإسكندرية.. انطلاق فعاليات مبادرة فحص المقبلين على الزواج

جدة - نرمين السيد - بدأت الوحدات التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية ، اليوم الأحد، استقبال المواطنين المقبلين على الزواج، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج لضمان جيل خال من الأمراض الوراثية.





وقالت الدكتورة أميرة طهيو وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية، إن المبادرة تستهدف المصريين والأجانب المقيمين بمصر، بهدف إعلان مصر خالية من الأمراض المنتقلة عن طريق الزواج وضمان جيل خال من الأمراض الوراثية، من خلال إجراء حزمة من الفحوص الطبية للمقبلين على الزواج، وتوفير المتابعة الطبية للطرفين لتقليل مضاعفات المرض للطرف المصاب ومنع انتقال العدوى للطرف الآخر. ووجهت، مديرى عموم المناطق الطبية بالتأكد من استلام جميع مستلزمات التشغيل من التموين الطبى، وضمان تفعيل التسجيل الطبى مع المتابعة الميدانية وتواجد مديرى رعاية الأمومة والطفولة بالمراكز للوقوف على أى معوقات للتشغيل واستقبال شكاوى الجمهور والعمل على حلها.

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