صحف اليوم.. توجيه الرئيس بمساندة الشباب والشركات الناشئة يتصدر العناوين

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان "دعم كامل لبناء وتطوير قدرات الشباب"، نقلت صحيفة الأهرام، عن الرئيس عبدالفتاح السيسى تأكيده، أولوية توفير كل الدعم اللازم لبناء وتطوير قدرات الشباب المصرى، ومساندة الشركات الناشئة، وتشجيع توسعها فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موجها بمواصلة جهود الدولة فى تعزيز التحول الرقمى، وميكنة الإجراءات الإدارية والحكومية، تسهيلا على المواطنين، واختصارا للوقت والمجهود والتكلفة، مع متابعة ومواكبة أحدث التطبيقات التكنولوجية فى مجال الذكاء الاصطناعى الذى تزداد أهميته وقيمته المضافة بإطراد على المستوى العالمى.

وأوضحت الصحيفة أن توجيهات الرئيس جاءت خلال اجتماعه، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ونقلت الصحيفة عن المستشار أحمد فهمى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قوله إن الرئيس استمع، خلال الاجتماع، إلى عرض من الدكتور عمرو طلعت حول جهود تأهيل وتدريب الموارد البشرية المصرية فى مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال استراتيجية "مدينة مصر الرقمية" التى تستهدف تعظيم الصادرات الرقمية، وزيادة عدد العاملين فى القطاع، بما فى ذلك المستقلون الذين يعملون بشكل حر أو فى صناعة التعهيد، من خلال إنشاء مسار تعليمى تدريبى معتمد فى علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفى موضوع آخر، وتحت عنوان "تكامل بين منظومة البيئة وإستراتيجية إدارة الموارد الطبيعية"، ذكرت صحيفة الأهرام، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بتحقيق التكامل والتوازن بين جهود تحسين منظومة البيئة، واستراتيجية الدولة للإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية، فضلا عن تعزيز المشروعات الهادفة لحماية وتنمية المحميات الطبيعية، وزيادة التوعية البيئية المجتمعية.

وأوضحت الصحيفة، أن توجيهات الرئيس جاءت خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية قوله، إن الرئيس تابع خلال الاجتماع جهود تطوير القطاع البيئى التى ترتكز على عدة محاور، أهمها الحد من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، فضلا عن تشجيع الاستثمارات البيئية ونظم الاقتصاد الخضراء.

وخارجيا، وتحت عنوان "شكرى يبحث تعزيز التعاون البرلمانى مع الاتحاد الأوروبى"، قالت صحيفة الجمهورية، إن وزير الخارجية، سامح شكرى، ووفد من البرلمان الأوروبى أكد أمس أهمية تعزيز آليات التعاون البرلمانى بين مصر والاتحاد الأوروبى باعتباره منصة الالتقاء بين ممثلى الشعوب، وكذا البناء على الزخم الذى تشهد العلاقات المصرية ــ الأوروبية وترجمته إلى مزيد من التعاون الملموس فى شتى المجالات.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال استقبال شكرى، لوفد من البرلمان الأوروبى، برئاسة النائب تيرى ماريانى، عضو لجنة الشئون الخارجية واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان فى البرلمان.

ونقلت الصحيفة عن السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، قوله، إن اللقاء تناول التأكيد على العلاقات التاريخية متعددة الأوجه التى تجمع مصر والاتحاد الأوروبى والتى تتشابك فى عدد من مجالات التعاون ولا سيما التعاون البرلمانى والاقتصادى والتنموى وفى مجال الطاقة.

وعربيا، وتحت عنوان "مصر.. ساندت العراق الشقيق باعتباره أحد ركائز الاستقرار بالمنطقة"، نقلت صحيفةالجمهورية، عن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب تأكيده أمام المؤتمر الــ 34 للاتحاد البرلمانى العربى بالعاصمة العراقية بغداد بشأن "الدعم العربى لتعزيز استقرار العراق وسيادته"،أن البلاد العربية تمر منذ فترة بأمواج متلاطمة من التحديات الجسام هددت أمن واستقرار مجتمعاتنا حتى كادت أن تودى بأمتنا العربية.

وأوضح أن تلك المعضلات العربية أظهرت بما لا يدع مجالا للشك الحاجة الماسة لصياغة مقاربة عربية مشتركة لمواجهتها امتثالا لعوامل الوحدة التى تربط نسيجنا العربى برباط متين وأن مصر صاغت رؤية شاملة لإنقاذ الدول العربية من براثن الفوضى قوامها الحفاظ على بنية وتماسك ووحدة الدول الوطنية العربية والرفض التام لأية تدخلات خارجية فى الشئون الداخلية للدول العربية.