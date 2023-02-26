حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاثنين 27-2-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 فبراير 2023 08:23 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاثنين 27-2-2023

مهنياً: يحمل إليك الحقل المالي صفقات مثمرة، شرط أنّ تكون طموحاً باعتدال

عاطفياً: يشير هذا اليوم الى مسألة زواج تتحقق وتضفي وهجًا وتألّقًا على حياتك العاطفية

صحياً: مطالعة الكتب والمجلات الطبية مفيدة ولا سيما إذا كانت صادرة بإشراف اختصاصيين

حظك اليوم برج الثور الاثنين 27-2-2023

مهنياً: لا تخشَ التغيير والمغامرة، تزدهر أعمالك واتصالاتك وتشير إلى تحقيق الأحلام

عاطفياً: أنت شخص مهم ولديك الكثير من المعجبين، عليك أن تكون مرحاً لتنعم بذلك

صحياً: لا تحاول التهرب من مرافقة الآخرين في نشاطات رياضية تستحق التضحية من أجلها

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 27-2-2023

مهنياً: إذا عاكستك الأمور في بعض المهام، فعليك مراجعة أصحاب الاختصاص لإيجاد الحلول

عاطفياً: تعيش يوماً عاطفياً مميزاً. هل طرحت على نفسك السؤال عن السبب؟ حاول ذلك تعرف الجواب

صحياً: كن منتبهاً لصحتك كما تنتبه لعملك، فكلاهما مفيد لك ويريحك

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 27-2-2023

مهنياً: تتعدّد الاحتمالات الإيجابية، وتحرز نجاحاً في عالم التجارة والترويج والإعلان والإعلام

عاطفياً: تمتلك اليوم الكثير من السحر لذا ستعرف جيداً كيف تعمل مع المقربين إليك

صحياً: تناول أنواع السلطة الغنية بالحضراوات مساء مهمة إذا كنت تتبع حمية غذائية

حظك اليوم برج الاسد الاثنين 27-2-2023

مهنياً: لن تبقى وحيدًا ولن تتعثّر خطواتك، وتكون مشاريعك على خير ما يرام

عاطفياً: لا تتطرف في مواقفك مع الشريك، توفق في إعادة بناء ما تهدّم، وتفتح صفحة جديدة بينكما

صحياً: ابتعد عن المتاعب هذا اليوم الذي يخبّىء بعض التراجع الصحي غير المقلق

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 27-2-2023

مهنياً: قد تشعر بضيق بسبب خسارة في استثمار قمت به ولم تحسب له الحسابات الدقيقة، لكنك تعاود الوقوف على قدميك بقوة

عاطفياً: تثير الشريك وتحتل مكانة مميزة في قلبه، لا تخاطر باستقرار العلاقة والانزلاق وراء انفعالاتك الطائشة

صحياً: إذا كنت تلبي الدعوات إلى سهرات تكثر فيها المأكولات الدسمة، فحاول أن تكون عادلاً في تناولها

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 27-2-2023

مهنياً: وظف جميع الفرص لتسهيل أمورك المهنية. البداية سهلة وتمهّد ليوم مشرق ومتألّق.

عاطفياً: غرام من نوع آخر هذا اليوم وتعبّر عن مشاعرك بطربقة رائعة. تحتفل بمناسبة وتفرح بها جداً

صحياً: رشاقتك تكون محط أنظار الجميع، بعدما برهنت لهم ذلك ممارستك الرياضة يومياً

حظك اليوم برج العقرب الاثنين 27-2-2023

مهنيا: يراودك شعور بضرورة تقديم خدماتك والنيابة عن زميل لتحمّل مسؤوليات كبيرة ودقيقة. انظر إلى الأمام

عاطفياً: تدخلات المقربين تؤثر سلباً أحياناً كثيرة في توتير العلاقة، وهنا لا بد من بت الأمور سريعاً

صحياً: تحاش جميع أنواع الحلويات، واستعض عنها بالفواكه والعصير

حظك اليوم برج القوس الاثنين 27-2-2023

مهنياً: أجواء رائعة تحمل تحولاً يعجبك كثيراً وتخفف الضغط وتجنّبك الاشتباكات

عاطفياً: انطلاقة واعدة بانفراجات وحلول وتسويات ويوم غنيّ بالمشاعر اللطيفة والجياشة

صحياً: أسباب شخصية أو مهنية أو غيرها تكون لها تأثيرات إيجابية في وضعك الصحي

حظك اليوم برج الجدي الاثنين 27-2-2023

مهنياً: ادرس التفاصيل لأن ثمة اجواء معادية قليلاً او متشنّجة قد تجعلك في موقع اضعف، فانتبه

عاطفياً: تفرح جداً لتفهم الحبيب طريقة تفكيرك أو تقديره رغبتك في بعض الراحة

صحياً: يحاول الخاملون زرع الشكوك في نفسك عن وضعك الصحي، تجاهلهم كلياً

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 27-2-2023

مهنياً: معلومات جيدة تأتي عن طريق بعض النافذين، ومساعدة خفية يحملها القدر

عاطفياً: التفاؤل عنوان هذا اليوم مع الشريك، بسبب ما ساد أخيراً من ظروف ايجابية

صحياً: كن على ثقة تامة بالرياضة فهي قادرة على إبقاء الصحة سليمة والجسم معافى

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 27-2-2023

مهنياً: قد تشعر بضيق بسبب خسارة في استثمار قمت به ولم تحسب له الحسابات الدقيقة، لكنك تعاود الوقوف على قدميك بقوة

عاطفياً: تثير الشريك وتحتل مكانة مميزة في قلبه، لا تخاطر باستقرار العلاقة والانزلاق وراء انفعالاتك الطائشة

صحياً: إذا كنت تلبي الدعوات إلى سهرات تكثر فيها المأكولات الدسمة، فحاول أن تكون عادلاً في تناولها