حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاثنين 27-2-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 فبراير 2023 08:23 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاثنين 27-2-2023
مهنياً: يحمل إليك الحقل المالي صفقات مثمرة، شرط أنّ تكون طموحاً باعتدال
عاطفياً: يشير هذا اليوم الى مسألة زواج تتحقق وتضفي وهجًا وتألّقًا على حياتك العاطفية
صحياً: مطالعة الكتب والمجلات الطبية مفيدة ولا سيما إذا كانت صادرة بإشراف اختصاصيين
حظك اليوم برج الثور الاثنين 27-2-2023
مهنياً: لا تخشَ التغيير والمغامرة، تزدهر أعمالك واتصالاتك وتشير إلى تحقيق الأحلام
عاطفياً: أنت شخص مهم ولديك الكثير من المعجبين، عليك أن تكون مرحاً لتنعم بذلك
صحياً: لا تحاول التهرب من مرافقة الآخرين في نشاطات رياضية تستحق التضحية من أجلها
حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 27-2-2023
مهنياً: إذا عاكستك الأمور في بعض المهام، فعليك مراجعة أصحاب الاختصاص لإيجاد الحلول
عاطفياً: تعيش يوماً عاطفياً مميزاً. هل طرحت على نفسك السؤال عن السبب؟ حاول ذلك تعرف الجواب
صحياً: كن منتبهاً لصحتك كما تنتبه لعملك، فكلاهما مفيد لك ويريحك
حظك اليوم برج السرطان الاثنين 27-2-2023
مهنياً: تتعدّد الاحتمالات الإيجابية، وتحرز نجاحاً في عالم التجارة والترويج والإعلان والإعلام
عاطفياً: تمتلك اليوم الكثير من السحر لذا ستعرف جيداً كيف تعمل مع المقربين إليك
صحياً: تناول أنواع السلطة الغنية بالحضراوات مساء مهمة إذا كنت تتبع حمية غذائية
حظك اليوم برج الاسد الاثنين 27-2-2023
مهنياً: لن تبقى وحيدًا ولن تتعثّر خطواتك، وتكون مشاريعك على خير ما يرام
عاطفياً: لا تتطرف في مواقفك مع الشريك، توفق في إعادة بناء ما تهدّم، وتفتح صفحة جديدة بينكما
صحياً: ابتعد عن المتاعب هذا اليوم الذي يخبّىء بعض التراجع الصحي غير المقلق
حظك اليوم برج العذراء الاثنين 27-2-2023
مهنياً: قد تشعر بضيق بسبب خسارة في استثمار قمت به ولم تحسب له الحسابات الدقيقة، لكنك تعاود الوقوف على قدميك بقوة
عاطفياً: تثير الشريك وتحتل مكانة مميزة في قلبه، لا تخاطر باستقرار العلاقة والانزلاق وراء انفعالاتك الطائشة
صحياً: إذا كنت تلبي الدعوات إلى سهرات تكثر فيها المأكولات الدسمة، فحاول أن تكون عادلاً في تناولها
حظك اليوم برج الميزان الاثنين 27-2-2023
مهنياً: وظف جميع الفرص لتسهيل أمورك المهنية. البداية سهلة وتمهّد ليوم مشرق ومتألّق.
عاطفياً: غرام من نوع آخر هذا اليوم وتعبّر عن مشاعرك بطربقة رائعة. تحتفل بمناسبة وتفرح بها جداً
صحياً: رشاقتك تكون محط أنظار الجميع، بعدما برهنت لهم ذلك ممارستك الرياضة يومياً
حظك اليوم برج العقرب الاثنين 27-2-2023
مهنيا: يراودك شعور بضرورة تقديم خدماتك والنيابة عن زميل لتحمّل مسؤوليات كبيرة ودقيقة. انظر إلى الأمام
عاطفياً: تدخلات المقربين تؤثر سلباً أحياناً كثيرة في توتير العلاقة، وهنا لا بد من بت الأمور سريعاً
صحياً: تحاش جميع أنواع الحلويات، واستعض عنها بالفواكه والعصير
حظك اليوم برج القوس الاثنين 27-2-2023
مهنياً: أجواء رائعة تحمل تحولاً يعجبك كثيراً وتخفف الضغط وتجنّبك الاشتباكات
عاطفياً: انطلاقة واعدة بانفراجات وحلول وتسويات ويوم غنيّ بالمشاعر اللطيفة والجياشة
صحياً: أسباب شخصية أو مهنية أو غيرها تكون لها تأثيرات إيجابية في وضعك الصحي
حظك اليوم برج الجدي الاثنين 27-2-2023
مهنياً: ادرس التفاصيل لأن ثمة اجواء معادية قليلاً او متشنّجة قد تجعلك في موقع اضعف، فانتبه
عاطفياً: تفرح جداً لتفهم الحبيب طريقة تفكيرك أو تقديره رغبتك في بعض الراحة
صحياً: يحاول الخاملون زرع الشكوك في نفسك عن وضعك الصحي، تجاهلهم كلياً
حظك اليوم برج الدلو الاثنين 27-2-2023
مهنياً: معلومات جيدة تأتي عن طريق بعض النافذين، ومساعدة خفية يحملها القدر
عاطفياً: التفاؤل عنوان هذا اليوم مع الشريك، بسبب ما ساد أخيراً من ظروف ايجابية
صحياً: كن على ثقة تامة بالرياضة فهي قادرة على إبقاء الصحة سليمة والجسم معافى
حظك اليوم برج الحوت الاثنين 27-2-2023
مهنياً: قد تشعر بضيق بسبب خسارة في استثمار قمت به ولم تحسب له الحسابات الدقيقة، لكنك تعاود الوقوف على قدميك بقوة
عاطفياً: تثير الشريك وتحتل مكانة مميزة في قلبه، لا تخاطر باستقرار العلاقة والانزلاق وراء انفعالاتك الطائشة
صحياً: إذا كنت تلبي الدعوات إلى سهرات تكثر فيها المأكولات الدسمة، فحاول أن تكون عادلاً في تناولها