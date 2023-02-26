الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس بارد صباحا، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، دافيء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





بينما يسود طقس بارد على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 22 14

العاصمة الإدارية 22 14

6 أكتوبر 22 12

بنهــــا 22 13

دمنهور 21 13

وادى النطرون 22 13

كفر الشيخ 21 14

المنصورة 22 13

الزقازيق 22 13

شبين الكوم 22 14

طنطا 22 14

دمياط 20 12

بورسعيد 20 13

الإسماعيلية 23 12

السويس 22 12

العريش 21 11

رفح 21 11

رأس سدر 24 12

نخل 21 5

كاترين 20 3

الطور 21 11

طابا 23 13

شرم الشيخ 25 17

الإسكندرية 22 14

العلمين الجديدة 22 13

مطروح 23 11

السلوم 25 11

سيوة 25 9

رأس غارب 25 14

الغردقة 25 14

سفاجا 25 14

مرسى علم 25 15

شلاتين 26 17

حلايب 24 17

أبو رماد 25 15

رأس حدربة 25 15

الفيوم 24 9

بنى سويف 24 9

المنيا 24 9

أسيوط 24 8

سوهاج 25 9

قنا 26 10

الأقصر 27 11

أسوان 28 12

الوادى الجديد 26 8

أبوسمبل 27 12